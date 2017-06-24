Саакашвили пообещал устроить акции протеста в случае лишения его гражданства Украины

PanARMENIAN.Net - Экс-президент Грузии, а ныне украинский политик Михаил Саакашвили пригрозил президенту Украины Петру Порошенко устроить на улицах акции протеста, если тот предпримет попытку лишить его гражданства страны.

«Если Петр Порошенко решится лишить меня гражданства Украины, то это вернется ему, и он получит в ответ акции протеста», - заявил Саакашвили в интервью тбилисской телекомпании «Рустави-2», пишет ТАСС.

«Думаю, что он не решится на то, чтобы лишить меня гражданства Украины», - сказал экс-президент. При этом он добавил, что «намерен продолжать борьбу за утверждение демократии на Украине и в Грузии».

В эфире того же канала было продемонстрировано и интервью Порошенко, который, анонсировав свой визит в Грузию, заявил, что не будет обсуждать с руководством этой страны вопросы «гражданства того или иного гражданина Украины».

Саакашвили занимал президентский пост в Грузии с января 2004 года по ноябрь 2007 и с января 2008 до середины ноября 2013 года. Он покинул страну за пару дней до истечения полномочий и до инаугурации (17 ноября 2013 года) нового президента Георгия Маргвелашвили. После отъезда он проживал в США и на Украине, в мае 2015 года ему было предоставлено украинское гражданство и он был назначен губернатором Одесской области, ушел с поста в ноябре 2016 года. 4 декабря 2015 года президент Маргвелашвили на основании закона «О гражданстве Грузии» подписал распоряжение о прекращении гражданства Саакашвили.

В 2014 году в Грузии Саакашвили были предъявлены обвинения «в организации расправы над участниками мирного митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала «Имеди» и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили», ему инкриминировалась «организация вооруженного нападения на депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, сокрытие преступления, фальсификации в ходе следствия по делу об убийстве в 2006 года банкира Сандро Гиргвлиани и растрата госсредств в 2009-2012 годах».

В феврале 2015 года Главная прокуратура Грузии обратилась в Генпрокуратуру Украины с ходатайством об экстрадиции Саакашвили, но получила отказ.