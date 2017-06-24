Российское ТВ покажет фильм о разведчице Гоар Вартанян

PanARMENIAN.Net - На российский экран (на канале «Россия 1») 25 июня в 01:30 минут (по ереванскому времени) выйдет телефильм «Под кодовым именем «Анита». Фильм сценариста Людмилы Романенко и режиссера Андрея Куренкова задуман необычно. Все диалоги с Гоар Левоновной Вартанян, супругой и сподвижницей легенды нелегальной разведки, первого среди нелегалов Героя Советского Союза Геворка Андреевича Вартаняна, ведет директор СВР России Сергей Евгеньевич Нарышкин, передает Rg.ru.

Беседа продолжается в манере непринужденной. Гоар Левоновна, перелистывая альбомы с фотографиями, вспоминает свою жизнь разведчицы-нелегала. И если о тегеранском периоде работы юных тогда ребят из группы «Легкая кавалерия», которые помогли арестовать диверсантов Абвера и предотвратить покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля, известно немало, то дальнейшая судьба нелегалов Вартанянов и сейчас закрыта. Фильм помогает слегка раздвинуть эту плотную завесу секретности.

Гоар и Геворк Вартаняны работали в странах Европы, одна из которых названа конкретно. Это - Италия, откуда разведчики выезжали в огромное количество государств. Гоар Левоновна до сих пор не называет цифру, ограничившись ремаркой «много».

В Италии и случилась с ними та самая история, которая могла бы поставить точку в их карьере разведчиков. После похищения и, как выяснилось впоследствии, убийства премьера Италии Альдо Моро в мае 1978 «Красными бригадами», полиция с опозданием взялась за поиск террористов. Остановили и проверили машину «Аниты» и Геворка – «Анри». Понятно, жандармы ничего не нашли. Однако на втором посту - снова остановка и новый обыск, во время которого в багажнике авто обнаруживается боевое оружие с патронами. Что это? Провокация? Или полиция засекла нелегалов? «Анита» и «Анри» сохранили полное спокойствие, достойно отвечали карабинерам, в чем только их не обвинявшим. И выяснилось - это вопиющее разгильдяйство полиции: на первом посту досматривающий багажник страж порядка забыл в багажнике свой карабин. К чему могла бы привести такая находка в тревожные часы охоты на похитителей премьера Италии, можно только догадываться. В картине есть еще несколько похожих историй. Так, вернувшись из московского отпуска (да, нелегалов выводят в отпуска), «Анита» на своей кухне в чужой стране вдруг начала тихонечко напевать популярную тогда мелодию из «Трех мушкетеров»: пора, пора, порадуемся… И тут же заметила осуждающий взгляд «Анри». Мелочь, ерунда, а если бы в доме оказался кто-то посторонний? Больше советских песен заграницей Гоар Левоновна не пела.

Рассказывается о еще одной сцене из телефильма: Сергей Евгеньевич Нарышкин вручает Гоар Левоновне пригласительный билет №1 на закрытое торжество, которое состоится в эти дни. И «Анита», которой 91 год, приглашение с благодарностью принимает. Конечно, она будет на мероприятии, посвященном 95-летию создания нелегальной разведки