ЕС пригрозил визовыми ограничениями не принимающим обратно мигрантов странам

PanARMENIAN.Net - Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза подтвердили готовность «использовать все возможные рычаги», чтобы оказать давление на государства, противодействующие возвращению на их территорию незаконных мигрантов. Об этом говорится в распространенном 23 июня совместном заявлении по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Речь идет о «прагматичных договоренностях с третьими странами», не входящими в состав Евросоюза, а также о двусторонних соглашениях с ними, заключаемыми государствами - членами сообщества, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters.

При этом в качестве механизма воздействия «по мере необходимости» может использоваться «пересмотр визовой политики», предупредили в Брюсселе.

Такие страны, как Бангладеш и Нигерия, зачастую не желают принимать обратно своих граждан, которым отказано в праве пребывания на территории ЕС.

По словам дипломатов, изменения в визовых правилах могут коснуться, в частности, членов правящих элит, регулярно посещающих Европу.