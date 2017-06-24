В Лондоне жителей пяти высоток эвакуировали из-за угрозы пожара
24 июня 2017 - 12:51 AMT
PanARMENIAN.Net - В Лондоне эвакуированы жильцы пяти высотных домов - в общей сложности на 800 квартир. Об этом сообщили представители муниципальной управы боро (лондонской административной единицы) Камден.
Такая мера принята из соображений безопасности после сильнейшего пожара в высотке Grenfell Tower, унесшего жизни почти 80 человек.
В настоящий момент профильные службы города в массовом порядке проверяют все высотки для предотвращения подобных инцидентов в будущем. На этот раз опасения экспертов вызвали облицовочные материалы фасада, пишет Deutsche Welle.
В случае с Grenfell Tower именно они, в частности, способствовали более быстрому распространению огня.
«Мы не можем гарантировать, что люди находятся в безопасности», - пояснили местные власти.
Жителей сначала собрали в одной из районных библиотек, после чего пообещали на время расселить всех по гостиницам. На удаление облицовки потребуется, предположительно, от двух до четырех недель.
Ранее стало известно, что причиной пожара в Grenfell Tower в Лондоне стало короткое замыкание в морозильной камере холодильника одного из жильцов. Полиция возбудила уголовное дело по статье «убийство по халатности». В 24-этажном здании проживали от 400 до 600 человек. Тушение огня продолжалось более двух суток.
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