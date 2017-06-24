Минобороны Карабаха: За неделю ВС Азербайджана нарушили режим перемирия 400 раз
24 июня 2017 - 14:03 AMT
PanARMENIAN.Net - На линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС в период с 18 по 24 июня ВС Азербайджана из разнокалиберного стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня около 400 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).
На различных участках линии соприкосновения противник применил также 60-мм и 82-мм минометы и 7 станковых противотанковых гранатометов.
Кроме того, в ночь на 22 июня азербайджанские спецназовцы на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск предприняли попытку диверсионного проникновения. Несущие боевое дежурство подразделения Армии обороны НКР, благодаря высокому уровню боевой подготовки, надлежащей оснащенности позиций техническими средствами, своевременно засекли продвижение диверсионной группы и пресекли попытку проникновения.
Азербайджан, понеся потери по меньшей мере 4 убитыми, был отброшен на исходные позиции. Отступающий Азербайджан оставила в прилегающей к армянским позициям зоне личные вещи спецназовцев. В ходе пресечения попытки проникновения Армия обороны НКР потерь не понесла.
Передовые подразделения Армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль над ситуацией на передовой и продолжают надежно защищать боевые позиции.
Самое значимое
В течение всего 2017 года регулярные рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и четвергам
Партии «Компромисс», «Валенсия эн Комун» и Социалистическая партия проголосовали за резолюцию о Геноциде армян, проект которой был предложен армянским союзом «Арарат»
Первый рейс запланирован на 21 июня, перелеты будут осуществляться каждую среду. Стоимость билета - около 150 долларов США
В Карабахе в 2017 году ожидается двухзначный экономический рост.
Partner news
Сюжет
Последние новости
СМИ: Террорист в Манчестере нашел инструкции по изготовлению бомбы на YouTube Исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди нашел инструкции по изготовлению взрывного устройства на видеохостинге YouTube.
70 исследовательниц отправятся в Антарктиду в рамках борьбы с гендерным неравенством В рамках глобальной кампании они хотят сформировать пул из 1000 женщин, доказавших, что представительницы «слабого пола» тоже могут влиять на мир науки
СМИ: Между греческими и турецкими хакерами развернулась «война» Война в киберпространстве развернулась между греческими и турецкими хакерами после того, как была совершена кибератака на сайт премьер-министра Греции.
Азербайджан получил новую партию военной техники из РФ Прибывшая в порт Баку большая партия современного вооружения в ближайшее время будет направлена в прифронтовую зону