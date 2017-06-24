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Минобороны Карабаха: За неделю ВС Азербайджана нарушили режим перемирия 400 раз

Минобороны Карабаха: За неделю ВС Азербайджана нарушили режим перемирия 400 раз
24 июня 2017 - 14:03 AMT

PanARMENIAN.Net - На линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС в период с 18 по 24 июня ВС Азербайджана из разнокалиберного стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня около 400 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).

На различных участках линии соприкосновения противник применил также 60-мм и 82-мм минометы и 7 станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в ночь на 22 июня азербайджанские спецназовцы на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск предприняли попытку диверсионного проникновения. Несущие боевое дежурство подразделения Армии обороны НКР, благодаря высокому уровню боевой подготовки, надлежащей оснащенности позиций техническими средствами, своевременно засекли продвижение диверсионной группы и пресекли попытку проникновения.

Азербайджан, понеся потери по меньшей мере 4 убитыми, был отброшен на исходные позиции. Отступающий Азербайджан оставила в прилегающей к армянским позициям зоне личные вещи спецназовцев. В ходе пресечения попытки проникновения Армия обороны НКР потерь не понесла.

Передовые подразделения Армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль над ситуацией на передовой и продолжают надежно защищать боевые позиции.

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