Google не будет сканировать почту пользователей для персонализации рекламы

PanARMENIAN.Net - Компания Google решила прекратить сканировать содержание писем пользователей Gmail для персонализации рекламы. Об этом сообщила руководитель облачных сервисов компании Дайан Грин.

Нововведение начнет действовать в 2017 году (конкретные даты в сообщении не названы).

Грин отметила, что решение приведет рекламу в Gmail в соответствие с рекламой в других сервисах, где она зависит от пользовательских настроек, передает Meduza.

Сканирование писем для подбора персонализированной рекламы вызывало недовольство пользователей. В 2014 году Google после судебного иска отключил его в образовательной версии Google Drive. Как пишет The Verge, эта практика мешает Google в работе с клиентами корпоративной версии сервиса, G Suit, хотя там она также отключена.

Отмечается, что Google продолжит сканировать письма пользователей для других целей — в том числе поиска вирусов и фильтра спама.