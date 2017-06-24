Google не будет сканировать почту пользователей для персонализации рекламы
24 июня 2017 - 13:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Google решила прекратить сканировать содержание писем пользователей Gmail для персонализации рекламы. Об этом сообщила руководитель облачных сервисов компании Дайан Грин.
Нововведение начнет действовать в 2017 году (конкретные даты в сообщении не названы).
Грин отметила, что решение приведет рекламу в Gmail в соответствие с рекламой в других сервисах, где она зависит от пользовательских настроек, передает Meduza.
Сканирование писем для подбора персонализированной рекламы вызывало недовольство пользователей. В 2014 году Google после судебного иска отключил его в образовательной версии Google Drive. Как пишет The Verge, эта практика мешает Google в работе с клиентами корпоративной версии сервиса, G Suit, хотя там она также отключена.
Отмечается, что Google продолжит сканировать письма пользователей для других целей — в том числе поиска вирусов и фильтра спама.
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