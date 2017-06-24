Месси может избежать тюремного наказания выплатив штраф

PanARMENIAN.Net - Звезда «Барселоны», аргентинский футболист Лионель Мессии, по-видимому, сможет избежать назначенного в 2016 году испанским судом наказания в 21 месяц тюрьмы за уход от уплаты налогов. Прокуратура Барселоны заявила о готовности заменить приговор о лишении свободы на денежный штраф из расчета 400 евро за каждый день заключения.

Таким образом, в случае заключения соглашения, предложенного защитниками Месси, пятикратный обладатель «Золотого мяча» (награды лучшему футболисту мира) выплатит в общей сложности 250 тысяч евро штрафа. Окончательное решение должен принять суд, пишет Deutsche Welle.

Лионель Месси и его отец Хорхе Орасио были обвинены в уклонении от уплаты налогов через создание цепочки компаний в Белизе и Уругвае. По версии следствия, с 2007 по 2009 год они утаили от фискальных органов около 4,1 млн евро. При этом прокуратура полагала, что виновным должен быть признан только Хорхе Орасио Месси. Футболист Лионель Месси ранее заявлял, что он даже не читает свои контракты и что все его дела ведет отец.

Обвинительный приговор был вынесен судом в Барселоне 6 июля 2016 года. Суд также приговорил Месси к штрафу в размере 2 миллионов евро, а его отца - к штрафу в размере 1,5 миллиона евро. В мае 2017 Верховный суд Испании подтвердил вынесенный ранее приговор. Между тем приговор о лишении свободы сроком до двух лет в Испании обычно заменяют условным наказанием, а потому Месси и его отец оставались на свободе.

К настоящему времени свои долги перед испанской фискальной системой отец и сын Месси уже выплатили.