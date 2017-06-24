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В Британии ученики добились права носить шорты, придя в школу в юбках

В Британии ученики добились права носить шорты, придя в школу в юбках
24 июня 2017 - 14:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Ученики школы в Великобритании добились права ходить на занятиях в шортах после акции протеста, на которую мальчики пришли в юбках. Руководство средней школы ISCA Academy в Девоне пошло навстречу протестующим и согласилось на еще некоторые смягчения правил, касающихся униформы.

Шорты как часть формы в школе введут с 2018 года. Ученикам также разрешат не надевать поверх рубашки свитер, не застегивать верхнюю пуговицу и не заправлять рубашки в брюки. В самой школе говорят, что разрешили ученикам носить шорты из-за того, что «лето становится теплее», пишет BBC.

В школе учатся дети от 11-ти до 16 лет. 22 июня около 30 учеников школы пришли на уроки в юбках в знак протеста против того, что учительница не разрешила им надевать шорты, несмотря на жаркую погоду. Она сослалась на то, что шорты не являются частью униформы.

Ученики в юбках по дороге к зданию школы скандировали «позвольте мальчикам носить шорты». Один из них в беседе с журналистами сказал, что сама учительница в шутку посоветовала мальчикам надеть юбки, если им слишком жарко. А они так и сделали.

В заявлении администрация школы подчеркивается, что ни один из пришедших в школу в юбках учеников не был наказан.

Ссылки по теме:
BBC: В Британии ученикам разрешили носить шорты, когда те надели юбки
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