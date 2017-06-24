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СМИ: Между греческими и турецкими хакерами развернулась «война»

СМИ: Между греческими и турецкими хакерами развернулась «война»
24 июня 2017 - 16:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Война в киберпространстве развернулась между греческими и турецкими хакерами после того, как была совершена кибератака на сайт премьер-министра Греции.

23 июня во второй половине дня сайт греческого премьера несколько часов был недоступен.

Группа турецких хакеров заявила, что взломала сайт в связи с протестами Греции против чтения Корана в соборе Святой Софии в Стамбуле. «Айя София наша!» — заявили они, передает РИА Новости.

Пресс-служба премьера признала проблемы с сайтом, но избежала каких-либо упоминаний о хакерах, отмечает телеканал.

Через несколько часов после атаки турецких хакеров греческая группа Anonymous разместила на своей странице в Facebook заявление, что не оставит произошедшее без ответа.

«Вы взломали одну страницу, мы обрушим сотню ваших», — заявили Anonymous Greece. Они взломали сайт турецкого телеканала www.yirmidort.tv, отметив, что это только начало.

«Мы лишь начали. Добро пожаловать в Турцию! Святая София принадлежит грекам. Вы ничего не можете сделать. Греки сильнее вас», — написали греческие хакеры. Вскоре после этого они заявили о массовой кибератаке на турецкие сайты, сообщает телеканал.

МИД Греции 22 июня осудил чтение Корана в соборе Святой Софии, обвинив Турцию в попытке превратить в мечеть памятник мирового культурного наследия и в оскорблении всего международного сообщества. Анкара отвергла критику и со своей стороны обвинила Грецию в нежелании вести межрелигиозный диалог и нарушении прав мусульман.

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ria.ru. СМИ сообщили о начале "войны" между греческими и турецкими хакерами
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