70 исследовательниц отправятся в Антарктиду в рамках борьбы с гендерным неравенством

PanARMENIAN.Net - 70 женщин намерены в очередной раз отправиться в Антарктиду в рамках программы Homeward Bound. Это уже второе путешествие группы исследователей, состоящей только из женщин к шестому континенту.

В рамках глобальной кампании они хотят сформировать пул из 1000 женщин, доказавших, что представительницы «слабого пола» тоже могут влиять на мир науки, пишет TJ.

Во время очередного путешествия участницы проекта намерены изучать колонии животных и влияние Антарктиды на изменение климата. По их словам, это не развлечение, и они едут не «играться с пингвинами», а заниматься тяжелым трудом, и к исполнению замысла пришлось идти более 10 лет. Среди группы исследовательниц будут девушки разных профессий и из разных стран.

Одна из участниц миссии, 30-летняя модельер из Франции Дебора Пардо заявила, что желание к улучшению планеты у нее возникло после того, как она стала матерью.

По словам основателей движения Homeward Bound, как раз эта идея и заложена в их лозунге: «Мать-природа нуждается в дочери».

Всего планируется совершить две поездки в Антарктиду в феврале 2018 года. Чтобы занять свое место на борту, кандидатки должны прислать короткий видеоролик с рассказом о себе. Место на судне обойдется в 15 тысяч долларов. Кроме того, организаторы исследования ищут спонсоров, которые помогли бы сделать программу более доступной.

Первое путешествие к Антарктиде состоялось в 2016 году. Тогда к Южному полюсу отправились 76 женщин-исследовательниц.