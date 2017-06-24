// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

70 исследовательниц отправятся в Антарктиду в рамках борьбы с гендерным неравенством

70 исследовательниц отправятся в Антарктиду в рамках борьбы с гендерным неравенством
24 июня 2017 - 16:01 AMT

PanARMENIAN.Net - 70 женщин намерены в очередной раз отправиться в Антарктиду в рамках программы Homeward Bound. Это уже второе путешествие группы исследователей, состоящей только из женщин к шестому континенту.

В рамках глобальной кампании они хотят сформировать пул из 1000 женщин, доказавших, что представительницы «слабого пола» тоже могут влиять на мир науки, пишет TJ.

Во время очередного путешествия участницы проекта намерены изучать колонии животных и влияние Антарктиды на изменение климата. По их словам, это не развлечение, и они едут не «играться с пингвинами», а заниматься тяжелым трудом, и к исполнению замысла пришлось идти более 10 лет. Среди группы исследовательниц будут девушки разных профессий и из разных стран.

Одна из участниц миссии, 30-летняя модельер из Франции Дебора Пардо заявила, что желание к улучшению планеты у нее возникло после того, как она стала матерью.

По словам основателей движения Homeward Bound, как раз эта идея и заложена в их лозунге: «Мать-природа нуждается в дочери».

Всего планируется совершить две поездки в Антарктиду в феврале 2018 года. Чтобы занять свое место на борту, кандидатки должны прислать короткий видеоролик с рассказом о себе. Место на судне обойдется в 15 тысяч долларов. Кроме того, организаторы исследования ищут спонсоров, которые помогли бы сделать программу более доступной.

Первое путешествие к Антарктиде состоялось в 2016 году. Тогда к Южному полюсу отправились 76 женщин-исследовательниц.

Ссылки по теме:
TJ: 70 женщин отправятся в Антарктиду ради борьбы с гендерным неравенством
 Самое значимое
В США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольстваВ США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольства
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Погибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в КарабахеПогибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в Карабахе
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Стрелок в Виргинии имел список подлежащих устранению конгрессменов США
Итальянская компания создала заменяющие пляжные шлепанцы наклейки на ноги
Ученые: Летучие мыши - главный источник смертоносных инфекций
Ученые прочитали запись на глиняном черепке: Древнееврейские военные нуждались в вине и деньгах
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
СМИ: Между греческими и турецкими хакерами развернулась «война» Война в киберпространстве развернулась между греческими и турецкими хакерами после того, как была совершена кибератака на сайт премьер-министра Греции.
Первое заседание суда по делу 18 членов «Сасна црер» состоится в Ереване 3 июля Заседание пройдет в Суде общей юрисдикции Аван и Норк-Мараш.
Месси может избежать тюремного наказания выплатив штраф В случае заключения соглашения, предложенного защитниками Месси, пятикратный обладатель «Золотого мяча» (награды лучшему футболисту мира) выплатит в общей сложности 250 тысяч евро штрафа
Google не будет сканировать почту пользователей для персонализации рекламы Компания Google решила прекратить сканировать содержание писем пользователей Gmail для персонализации рекламы.