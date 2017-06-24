СМИ: Террорист в Манчестере нашел инструкции по изготовлению бомбы на YouTube
24 июня 2017 - 16:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди нашел инструкции по изготовлению взрывного устройства на видеохостинге YouTube.
22-летний террорист, подорвавший себя в ночь на 23 мая на крытом стадионе «Манчестер-Арена», ранее просматривал на YouTube видеоролики, в которых объяснялся процесс изготовления бомбы. Он также загружал с других сайтов материалы, в которых было указано, какая именно химическая смесь используется во взрывном устройстве, передает ТАСС со ссылкой на The Times.
Отмечается, что через несколько дней после теракта в Манчестере в открытом доступе в социальной сети Facebook и на YouTube находились пошаговые инструкции по изготовлению взрывных устройств на основе пероксида ацетона, вещества, которое использовал Абеди для совершения теракта.
Взрыв на крытом стадионе «Манчестер-Арена» прогремел в ночь на 23 мая сразу после завершения концерта американской певицы Арианы Гранде. Жертвами теракта стали 22 человека, 75 пострадали.
Самое значимое
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
СМИ: Между греческими и турецкими хакерами развернулась «война» Война в киберпространстве развернулась между греческими и турецкими хакерами после того, как была совершена кибератака на сайт премьер-министра Греции.
Первое заседание суда по делу 18 членов «Сасна црер» состоится в Ереване 3 июля Заседание пройдет в Суде общей юрисдикции Аван и Норк-Мараш.
Месси может избежать тюремного наказания выплатив штраф В случае заключения соглашения, предложенного защитниками Месси, пятикратный обладатель «Золотого мяча» (награды лучшему футболисту мира) выплатит в общей сложности 250 тысяч евро штрафа
Google не будет сканировать почту пользователей для персонализации рекламы Компания Google решила прекратить сканировать содержание писем пользователей Gmail для персонализации рекламы.