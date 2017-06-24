Минобороны РА: Жизни всех пострадавших в ДТП 14 военнослужащих вне опасности
24 июня 2017 - 17:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Жизни всех пострадавших 24 июня в результате ДТП на автотрассе Варденис-Шоржа военнослужащих-контрактников ВС Армении вне опасности. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facеbook пресс-секретарь Минобороны РА Арцрун Ованнисян.
По его словам, за исключением одного военнослужащего все остальные находятся в Центральном военном клиническом госпитале Минобороны РА в Ереване.
Ранее Ованнисян сообщил, что восемь из 12 госпитализированных в результате ДТП на автотрассе Варденис-Шоржа военнослужащих-контрактников ВС Армении перевозятся в Ереван, состояние двух из них оценивается как тяжелое, у одного переломы. А состояние остальных пострадавших оценивалось как удовлетворительное.
Утром 24 июня пресс-служба МЧС РА сообщила, что сегодня, в 08:31 по ереванскому времени, в МЧС Армении поступил звонок о ДТП на автотрассе Варденис-Шоржа. На место происшествия выехала бригада спасателей. Выяснилось, что автомобиль марки «ГАЗ 66» с госномерами Минобороны Армении съехал с проезжей части дороги и скатился в ближайший овраг приблизительно на 6 метров (кузов сорвался).
По данным МЧС, в результате аварии 14 пассажиров данного автомобиля с травмами различной степени тяжести были доставлены в Военный госпиталь Вардениса. Врачи оценили состояние 7 пострадавших как тяжелое, а 7 других – как средней тяжести. Спасатели на месте оказали 2 пострадавшим первую медицинскую помощь, они от госпитализации отказались.
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