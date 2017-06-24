В американском штате случайно одобрили позволяющий беременным убивать законопроект
24 июня 2017 - 17:51 AMT
PanARMENIAN.Net - В американском штате Нью-Гэмпшир республиканцы одобрили законопроект, который разрешает беременным женщинам совершать убийства без всяких последствий. Политики не сразу заметили расплывчатость формулировки в одной из частей документа.
Законопроект успели принять в обеих палатах конгресса, а неточность заметили только через неделю. Необходимые правки в текст депутаты все же успели внести до подписи губернатора штата, воспользовавшись возможностью, которая предоставляется для исправления орфографических и грамматических ошибок, пишет Lenta.ru со ссылкой на Huffington Post.
Речь идет о пункте, который приравнивает убийство плода после 20 недель беременности к убийству человека. В первоначальном тексте законопроекта допускались исключения для беременных женщин, которые хотят сделать аборт, и их врачей. Согласно документу, «любое действие, совершенное беременной женщиной или доктором» не рассматривалось бы как убийство, непредумышленное убийство или убийство по неосторожности.
Республиканцы пояснили, что не желали вносить в документ подобную двусмысленность — это вышло случайно.
«В таком виде законопроект позволил бы совершать самоубийства при содействии врача, а беременным разрешил бы убивать без последствий. Выглядит так, но умысла такого не было», — сказал представитель республиканцев Дж. Р. Хоэлл.
В то же время эксперты по правовым вопросам не увидели ничего страшного в такой формулировке. По их утверждению, в США существуют правила, которые запрещают толковать законы буквально.
Демократы, которых в конгрессе меньше, чем республиканцев, выступали против закона, так как в штате уже есть повышенные штрафы для тех, кто стал причиной смерти нерожденного ребенка. Тем не менее губернатор Нью-Гэмпшира его подписал. Документ вступит в силу 1 января 2018 года.
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