Хачанов проиграл Федереру и не вышел в финал турнира ATP
24 июня 2017 - 17:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов проиграл пятой «ракетке» мира швейцарцу Роджеру Федереру в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP), который проходит в немецком Галле.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу швейцарского теннисиста. Хачанов впервые в карьере играл против Федерера, передает ТАСС.
Соперник Федерера определится в другом полуфинале, в котором сыграют француз Ришар Гаске и Александр Зверев из Германии.
Федерер восемь раз выигрывал турнир в Галле, что является рекордом соревнований.
Турнир ATP в Галле завершится 25 июня.
Самое значимое
Армянский тяжелоатлет был лучшим в обоих упражнениях. В рывке он поднял 191 кг, а в толчке - 235 кг
Она также завоевала малую серебряную медаль в толчке зафиксировав над головой 125 кг. А в рывке армянская тяжелоатлетка стала 4-й (98 кг)
Подобное произошло впервые в истории армянских шахмат
Армянский шахматист не понес ни одного поражения в рамках супертурнира. Личный рейтинг Ароняна поднялся на 15.5
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
СМИ: В иракском Мосуле остается менее 200 террористов ИГ Иракские правительственные силы наступают на последние участки исторической части Мосула, где укрылось менее 200 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).
В американском штате случайно одобрили позволяющий беременным убивать законопроект Законопроект успели принять в обеих палатах конгресса, а неточность заметили только через неделю
27 жилых многоэтажек в Англии признаны пожароопасными При этом жители 85 квартир жилого комплекса Chalcots Estate в Камдене отказались покидать свои дома
Минобороны РА: Жизни всех пострадавших в ДТП 14 военнослужащих вне опасности Жизни всех пострадавших 24 июня в результате ДТП на автотрассе Варденис-Шоржа военнослужащих-контрактников ВС Армении вне опасности.