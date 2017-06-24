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СМИ: В иракском Мосуле остается менее 200 террористов ИГ

СМИ: В иракском Мосуле остается менее 200 террористов ИГ
24 июня 2017 - 18:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Иракские правительственные силы наступают на последние участки исторической части Мосула, где укрылось менее 200 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), передает ТАСС со ссылкой на Al-Arabiya.

По данным источников в иракском командовании, в операции задействованы отряды армейского спецназа, Федеральной полиции и сил быстрого реагирования МВД страны. Под контролем боевиков остается порядка 500 кв. м в густонаселенной части Старого города на западном берегу реки Тигр. Большинство окопавшихся в жилых зданиях боевиков - снайперы и террористы-смертники. За последние сутки удалось ликвидировать 115 боевиков, отмечают в командовании.

Боевые действия сосредоточены в квартале Эль-Фарук вблизи от соборной мечети Ан-Нури. Культовое сооружение, где в 2014 году главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании «халифата», террористы сравняли с землей в среду. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади расценил эту акцию как «официальное заявление о поражении» ИГ.

Кампания по выдворению ИГ из второго по величине города Ирака и главного оплота террористов - Мосула - началась в октябре 2016 года. За это время наземным формированиям при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США и Ирака удалось освободить Восточный Мосул и занять значительную территорию на западе города. Как заявил 22 июня аль-Абади, о полном освобождении Мосула будет объявлено в ближайшие несколько дней.

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ТАСС: СМИ: в Мосуле остается менее 200 боевиков ИГ
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