СМИ: В иракском Мосуле остается менее 200 террористов ИГ
24 июня 2017 - 18:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Иракские правительственные силы наступают на последние участки исторической части Мосула, где укрылось менее 200 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), передает ТАСС со ссылкой на Al-Arabiya.
По данным источников в иракском командовании, в операции задействованы отряды армейского спецназа, Федеральной полиции и сил быстрого реагирования МВД страны. Под контролем боевиков остается порядка 500 кв. м в густонаселенной части Старого города на западном берегу реки Тигр. Большинство окопавшихся в жилых зданиях боевиков - снайперы и террористы-смертники. За последние сутки удалось ликвидировать 115 боевиков, отмечают в командовании.
Боевые действия сосредоточены в квартале Эль-Фарук вблизи от соборной мечети Ан-Нури. Культовое сооружение, где в 2014 году главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании «халифата», террористы сравняли с землей в среду. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади расценил эту акцию как «официальное заявление о поражении» ИГ.
Кампания по выдворению ИГ из второго по величине города Ирака и главного оплота террористов - Мосула - началась в октябре 2016 года. За это время наземным формированиям при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США и Ирака удалось освободить Восточный Мосул и занять значительную территорию на западе города. Как заявил 22 июня аль-Абади, о полном освобождении Мосула будет объявлено в ближайшие несколько дней.
Самое значимое
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Армянский боксер Оганес Бачков стал чемпионом Европы После семилетнего перерыва Бачков принес золотую медаль сборной Армении по боксу.
Хачанов проиграл Федереру и не вышел в финал турнира ATP Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу швейцарского теннисиста. Хачанов впервые в карьере играл против Федерера.
Минобороны РА: Жизни всех пострадавших в ДТП 14 военнослужащих вне опасности Жизни всех пострадавших 24 июня в результате ДТП на автотрассе Варденис-Шоржа военнослужащих-контрактников ВС Армении вне опасности.
До 29 июня в Армении не будет осадков Температура воздуха поднимется на 3-4 градуса.