В Бишкеке построят самую большую мечеть в Центральной Азии
26 июня 2017 - 10:09 AMT
PanARMENIAN.Net - В столице Кыргызстана в Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии, строительство которого взял на себя Турецкий религиозный фонд (TDV).
Генеральный директор TDV Исмаил Палакоглу отметил, что на строительство Бишкекской мечети им было отведено 35 акров земли и основное строительство закончено.
По его словам, некоторые «части» мечети, такие, как минбар, михраб и кюрсю (трибуна) были завезены из Турции.
«Эта великолепная мечеть станет прекрасным подарком киргизскому народу от турецкого. Я убежден в том, что она станет самой большой мечетью в Центральной Азии и внесет важный вклад в духовную жизнь Кыргызстана», - отметил он, передает Anadoluajansi.com.
Площадь закрытой части мечети составляет 7500 квадратных метров, в нем одновременно смогут помолиться 6 тысяч человек. Однакос учетом открытой территории мечети число ожидается, что вырастит до 16 тысяч человек.
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