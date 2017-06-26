SpaceX запустила 10 спутников

PanARMENIAN.Net - Частная космическая компания SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, успешно вывела на орбиту 10 коммуникационных спутников, используя ракету-носитель Falcon 9.

Запуск произошел днем по местному времени 25 июня. Первая ступень Falcon 9 вернулась на платформу запуска в Тихом океане менее чем через восемь минут после запуска. Вторая ступень ракеты продолжила вывод спутников на орбиту, пишет Deutsche Welle.

При этом несколько старых спутников были перемещены на более низкие орбиты, чтобы использовать оставшееся топливо и настроить солнечные батареи для максимального сопротивления, чтобы они снова вошли в атмосферу и там сгорели.

Ожидается, что суммарно SpaceX к 2018 году запустит около 75 спутников.

Ранее еще 10 спутников были выведены на орбиту в январе 2017 года. В мае SpaceX успешно запустила телекоммуникационный спутник Inmarsat-5 F4, который, наряду с другими спутниками связи, будет обеспечивать высокоскоростным интернетом в том числе воздушные и морские суда.