Армия Израиля атаковала сирийские военные цели в ответ на удары по Голанским высотам
26 июня 2017 - 10:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Израильская армия 25 июня вновь атаковала сирийские военные цели. Это случилось после того, как на север Голанских высот, находящихся под контролем Израиля, снова попали снаряды с территории Сирии.
В ответ армия Израиля, по словам ее представителей, нанесла удары «по двум артиллерийским позициям и грузовику с боеприпасами, принадлежащему сирийскому режиму», пишет Deutsche Welle.
24 июня Израиль уже наносил удар по сирийским позициям. Тогда израильский бомбардировщик совершил вылет на территорию Сирии.
По данным правозащитников из Сирийского наблюдательного пункта по правам человека, в результате этого налета было убито два солдата. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил «тяжелым возмездием» за нападения на Израиль.
«Наша позиция ясна: мы не потерпим ниоткуда ни минометных ударов, ни ракетных», - процитировал Нетаньяху его представитель, Офир Гендельман, на странице в Twitter.
Контролируемая Израилем часть Голанских высот вновь была обстреляна со стороны Сирии. Об этом сообщается 25 июня Twitter израильской армии (ЦАХАЛ).
«Недавно несколько снарядов, выпущенных с территории Сирии, разорвалось в открытой местности на севере Голанских высот. Информации о пострадавших нет», — говорится в записи, пишет Lenta.ru.
Голанские высоты, уже полвека контролируемые Израилем, — одна из многочисленных спорных территорий на Ближнем Востоке. С 1944 по 1967 год они принадлежали Сирии, затем в ходе Шестидневной войны были захвачены еврейским государством и впоследствии аннексированы. Совет Безопасности ООН признал произошедшее незаконным. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории.
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