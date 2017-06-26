Катар планирует сотрудничать с Ираном для разрешения проблем исламского мира
26 июня 2017 - 11:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Доха намерена развивать комплексные отношения с Тегераном, а также сотрудничать с ним для разрешения проблем исламского мира. Об этом эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани заявил в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани.
Слова эмира Катара об отношениях с Ираном прозвучали спустя два дня после получения Дохой ряда требований арабских государств, среди которых — разрыв дипломатических отношений с Ираном, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин».
Представители Кувейта в ночь на 23 июня передали Катару ряд требований от арабских стран, объявивших ему эмбарго. В случае выполнения этих требований эмбарго будет снято, а дипломатические отношения - восстановлены. 13 пунктов требований предусматривают, помимо прочего, что Катар должен обрубить все связи с «Братьями мусульманами», «Аль-Каидой», «Исламским государством», «Хезболлой» и другими радикальными группами и перестать финансировать террористические организации.
Согласно сообщению канала, эмир Катара заявил, что «его страна готова к комплексному развитию отношений с Ираном и сотрудничеству для разрешения проблем исламского мира, который находится в тяжелых условиях». По словам правителя эмирата, «исправление этих ошибок нуждается в мудрости и диалоге».
В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани выразил надежду на урегулирование проблем региона путем диалога. Он отметил, что изоляция Катара со стороны ряда арабских стран является неприемлемой для Ирана.
«Воздушное, наземное и морское пространства всегда будут открыты для братской страны и соседа — Катара», — сказал президент Ирана.
Пятого июня ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма. Позднее аналогичные меры приняли Мавритания, Мальдивы и Маврикий, а Джибути и Иордания снизили уровень диппредставительств в Катаре. Кроме того, своих послов отозвали из Дохи Чад, Сенегал и Нигер. Из всех членов Совета сотрудничества стран Персидского залива к блокаде Катара не присоединились лишь Оман и Кувейт.
Конфликт разгорелся спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей опубликовало речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном.
При этом на самой встрече саудовские власти от имени всех гостей осудили Тегеран за его «враждебную политику» и пригрозили адекватным ответом. Позднее в МИД Катара заявили, что сайт агентства был взломан, а речь от имени эмира опубликовали хакеры. Однако арабские страны сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, что слова о Тегеране принадлежат эмиру.
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