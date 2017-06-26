Власти Германии запретили охранникам Эрдогана въезд на саммит G20
26 июня 2017 - 10:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство ФРГ уведомило Анкару о том, что охранникам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, против которых в США возбуждено дело по факту столкновения с прокурдскими активистами в Вашингтоне, будет запрещен въезд в Германию, где 7 и 8 июля в Гамбурге пройдет саммит «большой двадцатки». Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на анонимный источник в официальном Берлине.
Федеральное ведомство по охране конституции предупреждает, что Гамбург может стать площадкой уличных баталий между сторонниками и противниками президентов Турции и США с участием курдских активистов, а также различных левых и правых экстремистов.
«Прокурдские активисты могут нападать на турок-националистов и наоборот», - заявил изданию представитель ведомства.
Только в самом Гамбурге насчитывается около 600 сторонников запрещенной в Германии Рабочей партии Курдистана. Всего же, по различным данным, в ФРГ проживают порядка 14 тысяч последователей РПК.
Визит Эрдогана в Германию, отмечается в записке, подготовленной ведомством, приведет к мобилизации обеих сторон. Как прокурдских активистов, так и турок-националистов, пишет Deutsche Welle.
Немецкие власти, отмечает издание, категорически настроены не допустить повторения вашингтонской истории в Гамбурге. «На наших улицах только полиция Гамбурга будет иметь право голоса и более никто другой. Это также распространяется и на иностранные силы безопасности», - заявил сенатор по внутренним делам парламента Гамбурга Энди Гроте.
Инцидент с потасовкой с участием охранников Эрдогана и прокурдских активистов произошел 17 мая в ходе визита турецкого президента в США для встречи с Дональдом Трампом неподалеку от резиденции турецкого посла в Вашингтоне. В ходе столкновений несколько человек получили травмы разной степени тяжести, двое были задержаны. Американские правоохранители, расследовавшие инцидент пришли к выводу, что действия охранников, атаковавших демонстрантов были неоправданно агрессивными. После чего в середине июня в США были выданы ордера на арест 12 телохранителей Эрдогана.
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