В Колумбии затонуло судно с туристами: 6 погибших
26 июня 2017 - 11:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Судно с примерно 170 туристами на борту затонуло на северо-западе Колумбии. По меньшей мере шесть человек погибли. Более 20 человек отправлены в больницы,
Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос подтвердил гибель шести человек, хотя ранее власти сообщали о девяти погибших. 16 человек при этом остаются пропавшими без вести. Местные власти подтвердили также, что 133 человека спасены, пишет BBC.
Четырехпалубное прогулочное судно «Алмиранте» потерпело крушение на водохранилище Пеньоль, расположенном у туристического города Гуатапе. Судно погрузилось под воду наполовину за полминуты. По словам свидетелей, судно полностью ушло под воду меньше, чем за пять минут.
Капитан пожарной службы Луис Бернардо Моралес, участвующий в спасательной операции, сообщил, что судно потерпело крушение, находясь совсем недалеко от порта.
«Мы не знаем, была ли причиной затопления судна техническая неисправность, был ли это перегруз или что-то связанное с течениями», - сказал он.
Гуатапе - это муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Антьокия. Город находится в 400 километрах от столицы Колумбии Боготы. Это популярный в Колумбии курорт, известный своими водными видами спорта и прочими активными видами отдыха.
Волнения на водохранилище не наблюдалось, погода была ясной, и что стало причиной происшествия, неизвестно. Военно-воздушные силы Колумбии сообщили о проведении спасательной операции в районе, где затонул корабль. К месту происшествия вылетел вертолет.
Самое значимое
В столице Кыргызстана в Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии, строительство которого взял на себя Турецкий религиозный фонд.
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Partner news
Последние новости
В Армении будет жарко: Температура воздуха достигнет +38 27-29 июня Армения будет находиться в зоне влияния теплых воздушных потоков из тропических широт.
4 армянских шахматиста делят 2-9 места на международном турнире в Джермуке Лидером турнира после 5 туров являеется украинский гроссмейстер Александр Зубов, набравший 4.5 очка.
СМИ: Убит азербайджанский военнослужащий Согласно записям азербайджанских пользователей социальных сетей, Бабаев проходил службу в 161-й воинской части, расположенной в Агдамском районе
Россияне выбрали самую выдающуюся личность в истории В 2017 году в первую десятку рейтинга вошли Юрий Гагарин (20%), Лев Толстой (12% против 24% в 2012 году), Георгий Жуков (12%), Екатерина II и Михаил Лермонтов (по 11%).