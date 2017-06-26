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В Колумбии затонуло судно с туристами: 6 погибших

В Колумбии затонуло судно с туристами: 6 погибших
26 июня 2017 - 11:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Судно с примерно 170 туристами на борту затонуло на северо-западе Колумбии. По меньшей мере шесть человек погибли. Более 20 человек отправлены в больницы,

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос подтвердил гибель шести человек, хотя ранее власти сообщали о девяти погибших. 16 человек при этом остаются пропавшими без вести. Местные власти подтвердили также, что 133 человека спасены, пишет BBC.

Четырехпалубное прогулочное судно «Алмиранте» потерпело крушение на водохранилище Пеньоль, расположенном у туристического города Гуатапе. Судно погрузилось под воду наполовину за полминуты. По словам свидетелей, судно полностью ушло под воду меньше, чем за пять минут.

Капитан пожарной службы Луис Бернардо Моралес, участвующий в спасательной операции, сообщил, что судно потерпело крушение, находясь совсем недалеко от порта.

«Мы не знаем, была ли причиной затопления судна техническая неисправность, был ли это перегруз или что-то связанное с течениями», - сказал он.

Гуатапе - это муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Антьокия. Город находится в 400 километрах от столицы Колумбии Боготы. Это популярный в Колумбии курорт, известный своими водными видами спорта и прочими активными видами отдыха.

Волнения на водохранилище не наблюдалось, погода была ясной, и что стало причиной происшествия, неизвестно. Военно-воздушные силы Колумбии сообщили о проведении спасательной операции в районе, где затонул корабль. К месту происшествия вылетел вертолет.

Ссылки по теме:
BBC: В Колумбии затонуло судно с туристами, есть жертвы
AFP. Six dead, 31 missing after Colombia tourist boat sinks: president
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