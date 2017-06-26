СМИ: Убит азербайджанский военнослужащий

PanARMENIAN.Net - 25 июня на позициях одной из воинских частей ВС Азербайджана в Агдамском районе «от огня с армянской стороны был убит» военнослужащий ВС Азербайджана Бабаев Илкин Октай оглу. Об этом сообщает азербайджанский сайт Kanal24.az.

Министерство обороны Азербайджана никакой информации о потере не сообщало.

Согласно записям азербайджанских пользователей социальных сетей, Бабаев проходил службу в 161-й воинской части, расположенной в Агдамском районе, пишет Razm.info.

Также сообщается, что Бабаев проживал в поселке Маштага Сабунчинского района Баку, а родом был из Лерикского района Азербайджана.

Это уже 35 случай смерти в рядах ВС и силовых структур Азербайджана с 1 января 2017 года, который стал известен из открытых источников.

17 июня в 09:40 по местному времени в северном направлении линии соприкосновения смертельное ранение получил военнослужащий АО НКР Нарек Тигранович Гаспарян 1997 г.р. 16 июня, около 18:05 по ереванскому времени, ВС Азербайджан из автоматических станковых гранатометов открыли огонь в направлении оборонительного участка одной из воинских частей Армии обороны НКР. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР). В результате инцидента смертельное ранение получили военнослужащие АО НКР Араик Рудикович Матинян (1997 г.р.), Виген Жирайрович Петросян (1997 г.р.) и Вардан Цовакович Саркисян (1997 г.р.).

Министерство обороны Арцаха тогда заявило, что ответ на разнузданные действия Азербайджана будет прицельным и несоразмерным.