СМИ: Убит азербайджанский военнослужащий
26 июня 2017 - 11:26 AMT
PanARMENIAN.Net - 25 июня на позициях одной из воинских частей ВС Азербайджана в Агдамском районе «от огня с армянской стороны был убит» военнослужащий ВС Азербайджана Бабаев Илкин Октай оглу. Об этом сообщает азербайджанский сайт Kanal24.az.
Министерство обороны Азербайджана никакой информации о потере не сообщало.
Согласно записям азербайджанских пользователей социальных сетей, Бабаев проходил службу в 161-й воинской части, расположенной в Агдамском районе, пишет Razm.info.
Также сообщается, что Бабаев проживал в поселке Маштага Сабунчинского района Баку, а родом был из Лерикского района Азербайджана.
Это уже 35 случай смерти в рядах ВС и силовых структур Азербайджана с 1 января 2017 года, который стал известен из открытых источников.
17 июня в 09:40 по местному времени в северном направлении линии соприкосновения смертельное ранение получил военнослужащий АО НКР Нарек Тигранович Гаспарян 1997 г.р. 16 июня, около 18:05 по ереванскому времени, ВС Азербайджан из автоматических станковых гранатометов открыли огонь в направлении оборонительного участка одной из воинских частей Армии обороны НКР. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР). В результате инцидента смертельное ранение получили военнослужащие АО НКР Араик Рудикович Матинян (1997 г.р.), Виген Жирайрович Петросян (1997 г.р.) и Вардан Цовакович Саркисян (1997 г.р.).
Министерство обороны Арцаха тогда заявило, что ответ на разнузданные действия Азербайджана будет прицельным и несоразмерным.
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