В Турции подорвали военный патруль: Есть раненые
26 июня 2017 - 12:04 AMT
PanARMENIAN.Net - В провинции Трабзон на севере Турции произошёл взрыв рядом с военным патрулём, передает RT со ссылкой на CNN Turk.
Отмечается, что в результате взрыва, который произошёл в сельской местности, получили ранения двое солдат.
Сообщается, что взрывное устройство, находившееся в пластиковой бутылке, сработало, когда солдаты патрулировали местность.
Ранее двое турецких военнослужащих погибли в результате подрыва самодельного взрывного устройства в ходе военной операции в Турции.
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