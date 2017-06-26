// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Турции подорвали военный патруль: Есть раненые

В Турции подорвали военный патруль: Есть раненые
26 июня 2017 - 12:04 AMT

PanARMENIAN.Net - В провинции Трабзон на севере Турции произошёл взрыв рядом с военным патрулём, передает RT со ссылкой на CNN Turk.

Отмечается, что в результате взрыва, который произошёл в сельской местности, получили ранения двое солдат.

Сообщается, что взрывное устройство, находившееся в пластиковой бутылке, сработало, когда солдаты патрулировали местность.

Ранее двое турецких военнослужащих погибли в результате подрыва самодельного взрывного устройства в ходе военной операции в Турции.

Ссылки по теме:
RT: В провинции Трабзон в Турции произошёл взрыв рядом с военным патрулём
 Самое значимое
В Бишкеке построят самую большую мечеть в Центральной АзииВ Бишкеке построят самую большую мечеть в Центральной Азии
В столице Кыргызстана в Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии, строительство которого взял на себя Турецкий религиозный фонд.
В США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольстваВ США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольства
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Погибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в КарабахеПогибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в Карабахе
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Азербайджан получил новую партию военной техники из РФ
Стрелок в Виргинии имел список подлежащих устранению конгрессменов США
Итальянская компания создала заменяющие пляжные шлепанцы наклейки на ноги
Ученые: Летучие мыши - главный источник смертоносных инфекций
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
В Армении будет жарко: Температура воздуха достигнет +38 27-29 июня Армения будет находиться в зоне влияния теплых воздушных потоков из тропических широт.
4 армянских шахматиста делят 2-9 места на международном турнире в Джермуке Лидером турнира после 5 туров являеется украинский гроссмейстер Александр Зубов, набравший 4.5 очка.
СМИ: Убит азербайджанский военнослужащий Согласно записям азербайджанских пользователей социальных сетей, Бабаев проходил службу в 161-й воинской части, расположенной в Агдамском районе
Россияне выбрали самую выдающуюся личность в истории В 2017 году в первую десятку рейтинга вошли Юрий Гагарин (20%), Лев Толстой (12% против 24% в 2012 году), Георгий Жуков (12%), Екатерина II и Михаил Лермонтов (по 11%).