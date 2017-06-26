В Турции подорвали военный патруль: Есть раненые

PanARMENIAN.Net - В провинции Трабзон на севере Турции произошёл взрыв рядом с военным патрулём, передает RT со ссылкой на CNN Turk.

Отмечается, что в результате взрыва, который произошёл в сельской местности, получили ранения двое солдат.

Сообщается, что взрывное устройство, находившееся в пластиковой бутылке, сработало, когда солдаты патрулировали местность.

Ранее двое турецких военнослужащих погибли в результате подрыва самодельного взрывного устройства в ходе военной операции в Турции.