Рост числа туристов в Карабахе за май вырос на 222%
26 июня 2017 - 14:05 AMT
PanARMENIAN.Net - В апреле 2017 года в Арцахе (Карабахе, НКР) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, зарегистрирован 42% рост в сфере туризма. Об этом на своей странице в социальнйо сети Facebook написал советник президента Карабаха Тигран Абраамян.
В мае 20117 года по сравнению с маем 2016 года рост в сфере туризмасоставил 222%.
Ранее сообщалось, что возможность для россиян посещать Армению по внутренним паспортам увеличило количество туристов из России в Карабах.
В Карабахе в 2017 году ожидается двухзначный экономический рост. Об этом сказал журналистам премьер-министр Нагорно-Карабахской Республики (Арцах) Араик Арутюнян.
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В течение всего 2017 года регулярные рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и четвергам
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Первый рейс запланирован на 21 июня, перелеты будут осуществляться каждую среду. Стоимость билета - около 150 долларов США
В Карабахе в 2017 году ожидается двухзначный экономический рост.
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