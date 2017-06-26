Рост числа туристов в Карабахе за май вырос на 222%

PanARMENIAN.Net - В апреле 2017 года в Арцахе (Карабахе, НКР) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, зарегистрирован 42% рост в сфере туризма. Об этом на своей странице в социальнйо сети Facebook написал советник президента Карабаха Тигран Абраамян.

В мае 20117 года по сравнению с маем 2016 года рост в сфере туризмасоставил 222%.

Ранее сообщалось, что возможность для россиян посещать Армению по внутренним паспортам увеличило количество туристов из России в Карабах.

В Карабахе в 2017 году ожидается двухзначный экономический рост. Об этом сказал журналистам премьер-министр Нагорно-Карабахской Республики (Арцах) Араик Арутюнян.