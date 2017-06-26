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Facebook обещает до $20 тыс авторам успешных видеопередач

Facebook обещает до $20 тыс авторам успешных видеопередач
26 июня 2017 - 13:32 AMT

PanARMENIAN.Net - В социальной сети Facebook появится программа передач к концу лета 2017 года. Отмечается, что на производство каждого шоу будет тратиться по $3 млн. В компании в первую очередь нацелят свой контент на аудиторию от 13 до 34 лет, сообщает The Wall Street Journal.

В Facebook планируют избегать новостей, шоу о детях и подростках, политике, а также эротических программ. В данный момент Facebook проводит встречи с актерскими агентствами, среди которых Creative Artists Agency, United Talent Agency, William Morris Endeavor и International Creative Management Partners. В соцсети обещают создателям шоу от $5 тыс до $20 тыс от рекламного дохода за каждый эпизод.

В декабре 2016 года стало известно о планах Facebook запустить систему производства контента совместно с телевизионными компаниями.

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