Насколько в действительности вырос армянский экспорт в РФ
26 июня 2017 - 15:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Чиновники, говоря об экспорте из Армении в страны ЕАЭС, чаще всего предпочитают сравнивать с провальными показателями 2014-2015 годов, когда из-за развала российской экономики резко упал армянский экспорт. По мнению PanARMENIAN.Net , правильнее сравнивать с данными 2013 года, когда Армения начала переговоры о вступлении в ЕАЭС.
Экспорт из Армении в страны ЕАЭС в 2013 году составил $350 млн, а в 2016 году, когда Армения стала членом ЕЭАС, увеличился на 41 млн, достигнув $391 млн.
При этом экспорт в Россию в 2013 году составил $334 млн, а в 2016 году увеличился на $37 млн, составив $371 млн.
При том, что из $371 млн $22 млн – это экспорт помидоров, который увеличился в 30 раз в период введения Россией эмбарго в отношении Турции.
Получается, если бы отношения России и Турции не ухудшились, экспорт из Армении в РФ за три года составил бы $349 млн, увеличившись лишь на $15 млн.
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