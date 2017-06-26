Свитальский: ЕС выделил €2 млн на развитие общественных организаций в Армении
26 июня 2017 - 13:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Евросоюз выделил 2 млн евро на осуществление программы BRIDGE for CSOs («Мост для ОО»), направленную на развитие общественных организаций в Армении, заявил глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский.
«В Армении более четырех тысяч общественных организаций и около пяти тысяч фондов. Это очень большой потенциал для Армении, и она может гордиться активностью гражданских организаций» – сказал он 26 июня на официальном открытии программы, передает АРКА.
По его словам, благодаря данной программе будет построен крепкий мост между общественными организациями Армении и диаспоры. Он также подчеркнул, что для делегации - большая честь работать с общественными организациями и партнерами, в частности с главным партнером по проекту – Армянским всеобщим благотворительным союзом (The Armenian General Benevolent Union - AGBU).
В свою очередь, президент AGBU Вазген Якубян отметил, что организация всегда придавала важность формированию гражданского общества в Армении, и всегда была открыта для сотрудничества.
Инициаторы программы сошлись во мнении, что она будет способствовать укреплению гражданского общества в Армении.
Программа BRIDGE for CSOs осуществляется по инициативе AGBU и при финансировании ЕС. Программа нацелена на предоставление возможности армянским зарегистрированным и незарегистрированным общественным организациям, университетам, специалистам из Армении и диаспоры, а также всем интересующимся заниматься исследованиями и деятельностью по стимулированию развития общественных организаций в Армении.
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