Турция построит в Грузии ветряные электростанции

PanARMENIAN.Net - Турецкая компания Calik Enerji Sanayi ve Ticaret A. S. приступила к подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Грузии двух ветряных электростанций (ВЭС) общей мощностью до 120-160 МВт. Об этом заявил директор «Фонда развития энергетики Грузии» (GEDF) Мамука Кобахидзе, сообщает Vestifinance.ru.

«Одну станцию мощностью 100-120 МВт планируется смонтировать в Сачхере (регион Имерети в Западной Грузии), вторую - мощностью 20-40 МВт в Нагоза (регион Шида Картли в центральной части Грузии)», - отметил Кобахидзе.

Стороны согласовывают условия сделки с «Государственной электросистемой Грузии» (обеспечивает передачу и диспетчеризацию электроэнергии в Грузии).

«Инвестиционная стоимость проектов станет известна после уточнения мощностей электростанций», - отметил Кобахидзе.

По оценкам специалистов, строительство одного МВт на ВЭС, как правило, обходится в $1.2-1.3 млн.

Между тем дочерняя компания немецкой MR Graft - грузинская GeoGraft намерена построить в Грузии еще одну ВЭС установленной мощностью 150 МВт. Станцию построят в 180 км западнее Тбилиси в Зестафонском муниципалитете (регион Имерети). Стоимость проекта оценивают в $227 млн, создано совместное предприятие «Зестафонская ветряная электростанция» («Фонд развития энергетики Грузии» - 10%, GeoGraft - 90%).

В Грузии рассматривают проекты по строительству ветряных станций общей мощностью 670 МВт. Возможности ветряной энергетики в Грузии составляют порядка 4-4.5 млрд кВт.ч в год (50% потребности страны в электроэнергии).

«Фонд развития энергетики Грузии» создан решением правительства Грузии в 2011 году с целью разработки проектов возобновляемой энергетики, в основном гидроэнергетики, и привлечения местных и иностранных инвесторов.

Calik Enerji Sanayi ve Ticaret A. S. предоставляет EPC-услуги (возведение объектов «под ключ», в том числе проектирование, закупки и строительство) для различных проектов, включая возведение газовых и когенерационных электростанций, систем передачи и распределения электроэнергии, а также объектов для добычи нефти и газа.

Компания занимается производством электроэнергии (на угольных и газовых электростанциях, ГЭС, ВЭС и СЭС), разведкой и переработкой нефти и газа, эксплуатацией нефтегазопроводов. Компания основана в 1997 году, входит в холдинг Calik Holding A. S.