«Реал» намерен продлить контракт с Рамосом до 2021 года
26 июня 2017 - 14:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес сообщил, что клуб продлит контракт с защитником Серхио Рамосом, передает Championat.com.
По словам Переса, новое соглашение с 31-летним защитником будет рассчитано до 2021 года. Действующий контракт Рамоса со «сливочными» истекает летом 2020 года.
Рамос перешёл в «Реал» из «Севильи» летом 2005 года за € 27 млн. Таким образом, Серхио защищает цвета «Королевского клуба» уже 12 лет. Чтобы побить рекорд Маноло Санчиса по количеству сезонов за «Реал» (18), Рамосу нужно выступать за мадридцев до 37 лет.
Всего за «Реал» Рамос провёл 522 матча и забил 68 голов.
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