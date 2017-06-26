Вице-председателем ПАСЕ избрана Арпине Ованнисян
26 июня 2017 - 15:43 AMT
PanARMENIAN.Net - На открытии летней сессии ПАСЕ на должность вице-председателя Ассамблеи была избрана глава армянской делегации в ПАСЕ, вице-председатель Национального Собрания Армении Арпине Ованнисян.
Ранее сообщалось, что в Страсбурге 26 июня открылась летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая продлится до 30 июня.
Летняя часть сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая пройдет в Страсбурге с 26 по 30 июня, может стать для ПАСЕ исторической: впервые председатель Ассамблеи Педро Аграмунт может уйти в отставку в результате вынесенного ему коллегами вотума недоверия, передает «Голос Америки». Сама же Ассамблея обсудит вопрос подотчетности ее избранных руководителей (председателя ПАСЕ и его заместителей, председателей и зампредов комитетов Ассамблеи) и их ответственности перед выбравшими их на эти посты членами ПАСЕ, вплоть до отставки.
В мае 2017 года Арпине Ованнисян от Республиканской партии Армении была избрана на пост вице-спикера парламента РА. До мая 2017 годв Арпине Ованнисян была министром юстиции Армении.
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