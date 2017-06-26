Бахрейн пригрозил Катару «экстренным вмешательством» стран региона
26 июня 2017 - 16:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа пригрозил Катару «экстренным региональным вмешательством», если Доха не захочет следовать договоренностям со странами региона.
«Катар должен либо придерживаться системы, действующей в регионе, и общих договоренностей об обороне со странами региона и двусторонних — с крупным мировым партнером, либо его ждет экстренное региональное вмешательство», — написал Аль Халифа в своем микроблоге в Twitter.
По его словам, Катар пошел на военное обострение ситуации, пригласив в страну иностранных военных после возникновения дипломатического конфликта с соседними странами, пишет РИА Новости.
«Основа конфликта с Катаром лежит в политической плоскости и безопасности, в нем не было военной составляющей, наличие иностранных армий и бронетехники — это военное обострение, за которое несет ответственность Катар», — написал он в своем микроблоге в социальной сети.
По его словам, вхождение Дохи в блок с государствами вне региональной структуры и поддержка террористических организаций наносит ущерб договоренностям со странами, входящими в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Катар 24 июня подтвердил, что получил от четырех арабских стран список из 13 предъявляемых к нему требований. В Дохе не считают выдвинутые условия разумными и выполнимыми. Об этом заявил пресс-секретарь катарского правительства шейх Саиф Аль Тани.
Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет ранее направили соответствующий список Дохе. В нем, в частности, говорилось, что власти эмирата должны обрубить все связи с «Братьями мусульманами», «Аль-Каидой», «Исламским государством», «Хезболлой» и другими радикальными группировками и перестать финансировать террористические организации. Катарское правительство также призвали закрыть англоязычный канал «Аль-Джазира» и порвать дипотношения с Ираном.
В начале июня названные страны, а также Йемен, Ливия, Мальдивская Республика и Республика Маврикий прекратили дипломатические контакты с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. В Дохе назвали эти обвинения безосновательными. Кувейт выступает в роли посредника между сторонами конфликта.
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