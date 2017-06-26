СМИ: Советники Трампа отговаривают его от встречи с Путиным
26 июня 2017 - 17:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп с нетерпением ожидает встречи с российским лидером Владимиром Путиным на «полях» саммита G20 в Гамбурге, который пройдет в июле 2017 года. Однако внутри администрации президента США возникли разногласия по поводу формата возможной встречи, передает «Газета.ru» со ссылкой на Associated Press (AP).
Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Ранее сообщалось, на встрече «Большой двадцатки» может состояться первый личный контакт между президентом США и России.С начала 2017 года Владимир Путин и Дональд Трамп уже трижды общались по телефону. В начале мая политики высказались за личную встречу на саммите G20.
«Он (Дональд Трамп. — ред.) призывает организовать полномасштабную двустороннюю встречу, обеспечить доступ СМИ и провести подготовку необходимых протоколов, обычных для подобных переговоров, несмотря на то что официальные лица в Госдепе и Совете национальной безопасности призывают к большей сдержанности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что желание Трампа выявляет «глубокие противоречия, существующие внутри администрации», связанные с подходом к отношениям с Москвой.
Говорится также, что «многие чиновники в администрации убеждены, что США должны сохранять дистанцию в отношениях с Россией в такое чувствительное время», и призывают контактировать «с большой осторожностью».
Они советуют Трампу провести формальную и непродолжительную встречу с лидером России. Либо провести переговоры о стратегической стабильности между российской и американской делегациями без участия глав государств.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что встреча лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на «полях» саммита G20 в Гамбурге все еще находится на стадии обсуждения.
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