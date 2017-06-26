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В Испании эксгумируют останки Дали из-за иска об отцовстве

В Испании эксгумируют останки Дали из-за иска об отцовстве
26 июня 2017 - 17:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Суд в испанской столице постановил эксгумировать останки живописца Сальвадора Дали (1904-1989) из-за иска об установлении отцовства.

Данная мера связана с необходимостью провести биологический тест на отцовство, вызванной тем, что гадалка Пилар Абель потребовала признать ее дочерью живописца, передает ТАСС со ссылкой на EFE.

59-летняя женщина подала судебный иск в марте 2015 года.

Она утверждает, что ее мать Антониа Мартинез де Аро вступила в любовную связь с художником в 1955 году и жила с ним в деревне, где работала няней соседских детей.

Ответчиком выступает Королевство Испания и фонд Сальвадора Дали, которые стали владельцами творческого наследия художника.

Сальвадор Дали родился 11 мая 1904 года. Он является одним из самых известных представителей сюрреализма. Создал сотни художественных произведений, в том числе иллюстраций для книг, скульптур, картин.

Живописец скончался 23 января 1989 в городе Фигерас (автономное сообщество Каталония).

Ссылки по теме:
ТАСС: В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали из-за иска об отцовстве
AFP. Spain court orders exhumation of Dali's remains in paternity claim
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