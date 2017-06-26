В Испании эксгумируют останки Дали из-за иска об отцовстве
26 июня 2017 - 17:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Суд в испанской столице постановил эксгумировать останки живописца Сальвадора Дали (1904-1989) из-за иска об установлении отцовства.
Данная мера связана с необходимостью провести биологический тест на отцовство, вызванной тем, что гадалка Пилар Абель потребовала признать ее дочерью живописца, передает ТАСС со ссылкой на EFE.
59-летняя женщина подала судебный иск в марте 2015 года.
Она утверждает, что ее мать Антониа Мартинез де Аро вступила в любовную связь с художником в 1955 году и жила с ним в деревне, где работала няней соседских детей.
Ответчиком выступает Королевство Испания и фонд Сальвадора Дали, которые стали владельцами творческого наследия художника.
Сальвадор Дали родился 11 мая 1904 года. Он является одним из самых известных представителей сюрреализма. Создал сотни художественных произведений, в том числе иллюстраций для книг, скульптур, картин.
Живописец скончался 23 января 1989 в городе Фигерас (автономное сообщество Каталония).
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