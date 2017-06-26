Нью-йоркский дом Аль Капоне выставили на продажу за $2.85 млн
26 июня 2017 - 17:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Дом в нью-йоркском районе Бруклин, некогда принадлежавший Аль Капоне (1899-1947), выставлен на продажу за $2.85 млн. В этом доме гангстер Альфонсо Габриэль Капоне проживал в начале 1920-х годов до переезда в Чикаго (штат Иллинойс).
Риелтор Брен Саломон из агентства Douglas Elliman сообщил, дом претерпел реновацию и сейчас ничем не напоминает о своем бывшем владельце, передает ТАСС со ссылкой на New York Post .
Фасад здания не выделяется ничем особенным, однако внутреннее убранство способно удовлетворить весьма взыскательного клиента. К его услугам три роскошные спальные комнаты с отдельными удобствами, просторная гостиная, кухня, напичканная всем необходимым для приготовления пищи. К этому можно добавить два подсобных помещения и садик.
«Если бы Капоне жил сейчас, то ему бы не потребовалось заниматься бутлегерством, чтобы заработать на жизнь. Аренда комнаты в таком доме стоит $6 тыс. в месяц, а рядом расположено достаточное количество баров и ресторанов», - заметил Саломон.
Более предметное представление об Аль Капоне можно получить, посетив Национальный музей организованной преступности и правоохранительных органов, который открылся в 2012 году в Лас-Вегасе (штат Невада). На организацию выставки общей площадью 1580 кв. м ушло пять лет кропотливого труда и $42 млн. Часть экспонатов, некогда принадлежавших крупным мафиози, подарены лицами, которые даже сейчас предпочитают не раскрывать своего имени.
Так, одним из экспонатов является кирпич с пулями, которыми в 1929 году изрешетили семерых гангстеров из конкурирующего клана Чикаго. Так называемая «бойня в День Святого Валентина» фактически позволила Капоне установить единоличный контроль над подпольным производством и контрабандой алкогольной продукции в самом городе и его пригородах. Но полиция так и не смогла собрать достаточно улик, чтобы передать дело в суд. В конце концов, гангстер оказался за решеткой за банальное уклонение от уплаты налогов.
Американский гангстер Аль Капоне был одним из самых известных представителей организованной преступности США в 1920-30-х гг. Он провел в заключении семь с половиной лет (1932-1939), после чего утратил свое влияние в криминальном мире. На основе его биографии создано множество книг и кинофильмов.
Бонни Паркер и Клайд Бэрроу - известный криминальный дуэт, действовавший во времена Великой депрессии. Считается, что по вине банды погибли по меньшей мере девять полицейских и несколько гражданских лиц. Бонни и Клайд были убиты полицейскими из штата Луизиана в 1934 году.
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