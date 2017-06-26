Археологи нашли самые древние египетские иероглифы возрастом более 5000 лет
26 июня 2017 - 17:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Археологи из Йельского университета в США и Королевского музея искусства и истории в Брюсселе обнаружили самые древние монументальные иероглифы, нанесенные на камень. Возраст надписей, найденных на месте раскопок древнеегипетского города Эль-Каб, составляет более пяти тысяч лет.
Монументальными называют иероглифы, которые относятся к раннему периоду египетской цивилизации. Как правило, их высекали на стенах храмов, общественных зданий, скульптурах богов и гробницах. Для этих рисунков характерны относительно крупные размеры и обилие деталей. Позднее с изобретением письма египтяне стали использовать другие иероглифы — линейные, которые являлись упрощенной версией монументальных, пишет Lenta.ru со ссылкой на Phys.org.
Высота некоторых из обнаруженных символов достигает полуметра.
Ранее ученые описывали знаки, размер которых составлял лишь два сантиметра. Археологи также нашли наскальные рисунки, изображающие слонов, при этом одно из животных древний художник нарисовал беременным. Кроме того, была найдена таблица из четырех символов — головы быка на короткой палке, двух седлоклювых ябиру (семейство аистовые) и ибиса. По мнению египтологов, ряд иероглифов символизировал собой власть фараонов над упорядоченным космосом.
По словам исследователей, находка демонстрирует, что иероглифическое письмо имело широкое географическое распространение и было более разнообразным, чем считалось ранее.
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