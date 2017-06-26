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Верующих и пьющих назвали худшими авиапассажирами

Верующих и пьющих назвали худшими авиапассажирами
26 июня 2017 - 18:07 AMT

PanARMENIAN.Net - Бортпроводник Брэд Бернулли (имя изменено) перечислил худшие, на его взгляд, типы авиапассажиров, путешествующих летом.

По словам Бернулли, когда наступает лето, определенные категории туристов словно теряют чувство приличия. Одними из самых раздражающих пассажиров он назвал семейных путешественников. Стюард пояснил, что пары часто ссорятся во время полета, а их дети ведут себя ужасно, пишет Lenta.ru со ссылкой на газету The Independent.

В свой список Бернулли также включил группы путешествующих вместе верующих. Они, к примеру, склонны собираться в молитвенный круг в самое неподходящее время, отметил он.

Кроме того, стюард упомянул проносящих и употребляющих на борту лайнера алкоголь мужчин. Такие пассажиры обычно нарушают правила поведения в самолете, например пытаются играть в пивной пинг-понг (игра, в которой мячом для пинг-понга пытаются попасть в стакан с алкоголем).

Бернулли также раскритиковал летящих вместе учеников средней школы. Проблемы с ними возникают, когда популярные среди сверстников школьники начинают просить пересадить их от менее популярных.

Еще один тип пассажиров, которыми недовольны стюарды, — это дети без сопровождения взрослых, так как таким клиентам приходится уделять слишком много внимания.

Вместе с тем Бернулли подчеркнул, что, несмотря на все трудности, он любит свою работу и большинство клиентов его авиакомпании.

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Lenta.ru: Пьющих мужчин и верующих назвали худшими пассажирами
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