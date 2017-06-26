Верующих и пьющих назвали худшими авиапассажирами
26 июня 2017 - 18:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Бортпроводник Брэд Бернулли (имя изменено) перечислил худшие, на его взгляд, типы авиапассажиров, путешествующих летом.
По словам Бернулли, когда наступает лето, определенные категории туристов словно теряют чувство приличия. Одними из самых раздражающих пассажиров он назвал семейных путешественников. Стюард пояснил, что пары часто ссорятся во время полета, а их дети ведут себя ужасно, пишет Lenta.ru со ссылкой на газету The Independent.
В свой список Бернулли также включил группы путешествующих вместе верующих. Они, к примеру, склонны собираться в молитвенный круг в самое неподходящее время, отметил он.
Кроме того, стюард упомянул проносящих и употребляющих на борту лайнера алкоголь мужчин. Такие пассажиры обычно нарушают правила поведения в самолете, например пытаются играть в пивной пинг-понг (игра, в которой мячом для пинг-понга пытаются попасть в стакан с алкоголем).
Бернулли также раскритиковал летящих вместе учеников средней школы. Проблемы с ними возникают, когда популярные среди сверстников школьники начинают просить пересадить их от менее популярных.
Еще один тип пассажиров, которыми недовольны стюарды, — это дети без сопровождения взрослых, так как таким клиентам приходится уделять слишком много внимания.
Вместе с тем Бернулли подчеркнул, что, несмотря на все трудности, он любит свою работу и большинство клиентов его авиакомпании.
Самое значимое
В столице Кыргызстана в Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии, строительство которого взял на себя Турецкий религиозный фонд.
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Голландии напечатают велосипедный мост из армированного бетона Новая система уже приступила к печати элементов конструкции нового велосипедного моста, который будет собран на велотрассе вокруг Гемерта, города в провинции Северный Брабант
Карен Хачанов поднялся на 33-е место в рейтинге ATP Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов поднялся на 12 позиций в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Армянский боксер Бачков рассказал, кому посвящает победу на ЧЕ Победитель чемпионата Европы по боксу в Харькове в весовой категории 64 кг Оганес Бачков по возвращению на родину рассказал о своих впечатлениях.
В Испании эксгумируют останки Дали из-за иска об отцовстве Суд в испанской столице постановил эксгумировать останки живописца Сальвадора Дали (1904-1989) из-за иска об установлении отцовства.