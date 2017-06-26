Карен Хачанов поднялся на 33-е место в рейтинге ATP
26 июня 2017 - 18:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов поднялся на 12 позиций в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации 26 июня.
В настоящее время Хачанов в рейтинге находится на 33 месте.
Ранее сообщалось, что российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов проиграл пятой «ракетке» мира швейцарцу Роджеру Федереру в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP).Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу швейцарского теннисиста.
На счету Хачанова 695 очков.
Первая тройка рейтинга осталась без изменений: на первом месте испанец Рафаэль Надаль, втором — Федерер, третьем — австриец Доминик Тим.
Самое значимое
После семилетнего перерыва Бачков принес золотую медаль сборной Армении по боксу.
Армянский тяжелоатлет был лучшим в обоих упражнениях. В рывке он поднял 191 кг, а в толчке - 235 кг
Она также завоевала малую серебряную медаль в толчке зафиксировав над головой 125 кг. А в рывке армянская тяжелоатлетка стала 4-й (98 кг)
Подобное произошло впервые в истории армянских шахмат
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
В Голландии напечатают велосипедный мост из армированного бетона Новая система уже приступила к печати элементов конструкции нового велосипедного моста, который будет собран на велотрассе вокруг Гемерта, города в провинции Северный Брабант
Принадлежащий Месси фонд помощи детям уличили в сокрытии доходов на €10 млн Отмечается, что фонд служил прикрытием Месси для ведения частных переговоров. В 2009 году футболист с отцом открыли в родном городе Росарио представительство фонда
Верующих и пьющих назвали худшими авиапассажирами По словам Бернулли, когда наступает лето, определенные категории туристов словно теряют чувство приличия
Археологи нашли самые древние египетские иероглифы возрастом более 5000 лет Возраст надписей, найденных на месте раскопок древнеегипетского города Эль-Каб, составляет более пяти тысяч лет