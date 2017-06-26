Карен Хачанов поднялся на 33-е место в рейтинге ATP

PanARMENIAN.Net - Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов поднялся на 12 позиций в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации 26 июня.

В настоящее время Хачанов в рейтинге находится на 33 месте.

Ранее сообщалось, что российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов проиграл пятой «ракетке» мира швейцарцу Роджеру Федереру в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP).Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу швейцарского теннисиста.

На счету Хачанова 695 очков.

Первая тройка рейтинга осталась без изменений: на первом месте испанец Рафаэль Надаль, втором — Федерер, третьем — австриец Доминик Тим.