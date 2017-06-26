Принадлежащий Месси фонд помощи детям уличили в сокрытии доходов на €10 млн
26 июня 2017 - 18:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Фонд помощи детям, принадлежащий нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, скрыл от налоговых органов доходы на сумму 10 миллионов евро.
С 2007 по 2015 год организация не декларировала большую часть доходов. Отмечается, что фонд служил прикрытием Месси для ведения частных переговоров. В 2009 году футболист с отцом открыли в родном городе Росарио представительство фонда, но зарегистрировали его в Испании как общественную организацию. В результате Министерство финансов Аргентины исключило фонд Месси из своего списка, пишет Lenta.ru со ссылкой на ABC.
23 июня сообщалось, что государственный прокурор Испании заменил меру наказания Месси. Вместо отбывания тюремного срока футболист заплатит штраф. Аргентинец и его отец обвинялись в уклонении от уплаты налогов на сумму в 4,1 миллиона евро.
Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Нападающий пять раз выигрывал «Золотой мяч». В минувшем сезоне он заработал 76,5 миллиона евро.
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