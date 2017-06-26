В Голландии напечатают велосипедный мост из армированного бетона

PanARMENIAN.Net - Нидерландский Технический университет Эйндховена разработал систему, позволяющую печатать конструкции из армированного бетона. Согласно сообщению университета, новая система уже приступила к печати элементов конструкции нового велосипедного моста, который будет собран на велотрассе вокруг Гемерта, города в провинции Северный Брабант.

Новая система представляет собой станок с подвижным манипулятором. Этот манипулятор оснащен экструдером для послойного выкладывания густой цементной смеси и стального троса, выступающего в качестве армирующего материала, пишет N+1.

Как ожидается, печать всех элементов велосипедного моста завершится в течение ближайших двух месяцев. Сборка моста начнется в сентябре 2017 года.

Прежде разработчики напечатали элементы конструкции уменьшенной копии велосипедного моста в масштабе 1:2 и собрали это сооружение. Конструкцию испытывали нагрузкой в две тонны, параллельно оценивая ее деформации и получаемые повреждения. По итогам испытаний разработчики пришли к выводу, что новая технология позволяет создавать прочные и легкие мосты.

Голландский велосипедный мост не станет первым напечатанным мостом. В декабре 2016 года в испанском Мадриде открылся напечатанный из цемента пешеходный мост. Его длина составляет 12 метров, а ширина — два метра. Это сооружение стало первым в мире мостом, полностью напечатанным из цемента.

Технологии трехмерной печати позволяют существенно упростить производство различных объектов. В частности, 3D-принтеры позволяют с использованием разных материалов создавать конструкции произвольной формы в виде единой детали, что невозможно сделать с помощью обычных производственных технологий.