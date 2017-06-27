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Армянские атлеты завоевали 2 золота, 2 серебра и 11 бронз на командном ЧЕ в 3-й лиге

Армянские атлеты завоевали 2 золота, 2 серебра и 11 бронз на командном ЧЕ в 3-й лиге
27 июня 2017 - 10:41 AMT

PanARMENIAN.Net - 24-25 июня на Мальте состоялся командный чемпионат Европы в 3-й лиге, где сборная Армении завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 11 бронзовых медалей.

Чемпионами стали Левон Агасян (тройной прыжок) и Ерванд Мкртчян (3000 м с препятствиями).

Мкртчян также завоевал серебряную и бронзовую медали в беге на 1500 и 3000 м. Эллада Алавердян тоже завоевала серебро и бронзу (3000 м с препятствиями и 400 м с барьерами), передает пресс-служба НОК РА.

Бронзовую медаль также завоевала Гаяне Чилоян (бег на 200 м), Лилит Арутюнян (бег на 800 и 1500 м), Яна Абраамян (тройной прыжок), Эрмине Аветисян (толкание ядра), Тигран Мкртчян (бег на 400 и 800 м), Мелик Джаноян (метание копья), Манук Манукян (метание диска).

Армянская сборная в общем командном зачете заняла 6-е место.

В командном чемпионате Европы Армению представили 16 спортсменов.

Photo: Armnoc.am
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