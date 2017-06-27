США сообщают о приготовлениях режима Асада к новой химатаке
27 июня 2017 - 11:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Соединенные Штаты Америки располагают данными, что сирийское правительство, предположительно, готовит очередную химическую атаку. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном 27 июня.
Если это произойдет, скорее всего, это закончится «массовым убийством гражданского населения», включая детей. В Вашингтоне также заявили, что, в случае подобного нападения, сирийский президент Башар Асад заплатит за него «высокую цену», пишет Deutsche Welle.
Как сообщают наблюдатели, были зафиксированы приготовления, похожие на те, после которых состоялась предыдущая химическая атака с использованием зарина, произошедшая 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхуне. Тогда были убиты не менее 86 человек. Западные страны возложили ответственность за эту атаку на сирийские правительственные войска.
В мае 2017 года правозащитная организация Human Rights Watch обвинила правительство в Дамаске в систематическом и широком применении химического оружия в Сирии, в том числе, против гражданского населения. По обнародованным тогда данным сирийская армия за несколько месяцев не менее четырех раз применяла химоружие - в декабре 2016 года, в марте 2017 года и 4 апреля в Хан-Шейхуне.
Самое значимое
В столице Кыргызстана в Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии, строительство которого взял на себя Турецкий религиозный фонд.
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Цахкадзорский рок-фестиваль EPIC - в топ-5 летних музыкальных событий в СНГ Рейтинг open-air событий ближнего зарубежья у российских туристов возглавили музыкальные фестивали в Грузии, Белоруссии, Азербайджане, Казахстане и Армении
Гарет Бэйл останется в «Реале» Валлиец имеет статус неприкосновенного футболиста, так как главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не сомневается, что он будет полезен команде
10-летней дочери члена ФИФА перечислили $2 млн перед голосованием по ЧМ в Катаре Кроме того, согласно докладу один из членов комитета ФИФА после присуждения Катару права провести ЧМ-2022 поблагодарил федерацию футбола этой страны за перевод в несколько сотен тысяч евро
Трамп считает возможным вмешательство РФ в выборы в США «Россия и потенциально другие страны могли быть вовлечены», — сказал Спайсер, отвечая на соответствующий вопрос