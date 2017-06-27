США сообщают о приготовлениях режима Асада к новой химатаке

PanARMENIAN.Net - Соединенные Штаты Америки располагают данными, что сирийское правительство, предположительно, готовит очередную химическую атаку. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном 27 июня.

Если это произойдет, скорее всего, это закончится «массовым убийством гражданского населения», включая детей. В Вашингтоне также заявили, что, в случае подобного нападения, сирийский президент Башар Асад заплатит за него «высокую цену», пишет Deutsche Welle.

Как сообщают наблюдатели, были зафиксированы приготовления, похожие на те, после которых состоялась предыдущая химическая атака с использованием зарина, произошедшая 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхуне. Тогда были убиты не менее 86 человек. Западные страны возложили ответственность за эту атаку на сирийские правительственные войска.

В мае 2017 года правозащитная организация Human Rights Watch обвинила правительство в Дамаске в систематическом и широком применении химического оружия в Сирии, в том числе, против гражданского населения. По обнародованным тогда данным сирийская армия за несколько месяцев не менее четырех раз применяла химоружие - в декабре 2016 года, в марте 2017 года и 4 апреля в Хан-Шейхуне.