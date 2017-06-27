Семьи погибших в апрельской войне в НКР военнослужащих получат бессрочную медпомощь
27 июня 2017 - 11:22 AMT
PanARMENIAN.Net - По инициативе МЦ «Норк-Мараш» родители погибших в апреле 2016 года на передовой в Карабахе военнослужащих получили бессрочные сертификаты на бесплатное обследование сердечно-сосудистой системы и другие медицинские вмешательства.
На первом этапе программы родители 25 погибших военнослужащих уже прошли сердечно-сосудистое обследование.
По словам главы МЦ Лиды Мурадян, основная цель инициативы заключается в поддержке родителям со стороны центра. В общем, в рамках программы сертификаты получат родители 75 погибших военнослужащих.
После обследования, в случае необходимости, родители получат надлежащую медицинскую помощь, в том числе и хирургическое вмешательство.
В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.
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