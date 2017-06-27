Трамп считает возможным вмешательство РФ в выборы в США
27 июня 2017 - 10:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и «потенциально другие страны» могли вмешиваться в американские выборы. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
«Россия и потенциально другие страны могли быть вовлечены», — сказал Спайсер, отвечая на соответствующий вопрос, пишет РИА Новости.
США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Проигравшие президентские выборы демократы заявили, что публикация писем могла привести к поражению Хиллари Клинтон и победе Трампа. Результатов официального расследования власти США не предоставили.
Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».
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