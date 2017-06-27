Трамп считает возможным вмешательство РФ в выборы в США

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и «потенциально другие страны» могли вмешиваться в американские выборы. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

«Россия и потенциально другие страны могли быть вовлечены», — сказал Спайсер, отвечая на соответствующий вопрос, пишет РИА Новости.

США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Проигравшие президентские выборы демократы заявили, что публикация писем могла привести к поражению Хиллари Клинтон и победе Трампа. Результатов официального расследования власти США не предоставили.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».