10-летней дочери члена ФИФА перечислили $2 млн перед голосованием по ЧМ в Катаре
27 июня 2017 - 11:29 AMT
PanARMENIAN.Net - В докладе экс-главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии содержится информация о том, что незадолго до избрания Катара хозяином чемпионата мира 2022 года 10-летней дочери одного из членов ФИФА была перечислена сумма в $ 2 млн. Об этом говорится в 400-страничном докладе Гарсии, пишет Championat.com со ссылкой на немецкое издание Bild.
Кроме того, согласно докладу один из членов комитета ФИФА после присуждения Катару права провести ЧМ-2022 поблагодарил федерацию футбола этой страны за перевод в несколько сотен тысяч евро. Издание также утверждает на основании отчета Гарсии, что трое членов комитета ФИФА с правом голоса летали в Рио-де-Жанейро накануне голосования на частном самолёте, принадлежащем Федерации футбола Катара.
ФИФА проводила собственное расследование по итогам доклада Гарсии, однако не нашла оснований подвергнуть сомнению честность присуждения Катару и России права проводить ЧМ — в 2022 и 2018 годах соответственно. В ответ Гарсия подал в отставку в декабре 2014 года.
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