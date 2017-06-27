Гарет Бэйл останется в «Реале»

PanARMENIAN.Net - Руководство и тренерский штаб мадридского «Реала» не собираются выставлять полузащитника Гарета Бэйла на трансфер.

Валлиец имеет статус неприкосновенного футболиста, так как главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не сомневается, что он будет полезен команде. Сам Бэйл также не намерен менять клубную прописку, пишет Gazeta.ru со ссылкой на Marca.

Ранее испанские СМИ сообщали, что президент «Королевского клуба» Флорентино Перес пообещал нападающему «Монако» Килиану Мбаппе игровую практику, если тот согласится перейти в испанский гранд. При этом Перес сказал игроку, что один из таких игроков, как Бэйл, Карим Бензема и Криштиану Роналду, покинет «Реал».