ЕС принял в 5 раз больше сирийских беженцев из Турции, чем было оговорено
27 июня 2017 - 11:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Страны Евросоюза приняли в пять раз больше мигрантов из Турции, нежели это было изначально оговорено в соглашении по беженцам, заключенным с правительством в Анкаре. Об этом свидетельствуют новые данные Еврокомиссии.
С момента вступления в действие договоренностей с турецким правительством в марте 2016 года обратно в Турцию были депортированы 1210 беженцев, которые нелегально попали в Европу через греческие острова, пишет Deutsche Welle со ссылкой на газету Bild.
За этот же промежуток времени с турецкой территории были приняты 6254 сирийца, которых распределили по 15 странам. Из них 2270 в результате прибыли в Германию. Таким образом на одного депортированного беженца приходится более 5 принятых - в то время, как по договору с Анкарой соотношение должно быть «один к одному».
Главной причиной, объясняющей промедление при отправке беженцев с территории Греции в Турцию, называется слишком долго длящийся процесс рассмотрения запросов о предоставлении убежища. Указывается также, что число проживающих в греческих лагерях для беженцев превышает предусмотренные нормы почти в два раза.
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