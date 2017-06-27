Цахкадзорский рок-фестиваль EPIC - в топ-5 летних музыкальных событий в СНГ
27 июня 2017 - 12:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Международный рок-фестиваль EPIC под открытым небом Цахкадзора вошел в пятерку самых популярных музыкальных событий лета 2017 в странах СНГ. Такие данные приводит аналитическое агентство ТурСтат.
Агентство составило рейтинг самых популярных музыкальных фестивалей стран СНГ и Грузии на открытом воздухе в «высокий» летний сезон 2017 года.
Рейтинг open-air событий ближнего зарубежья у российских туристов возглавили музыкальные фестивали в Грузии, Белоруссии, Азербайджане, Казахстане и Армении. В топ-5 самых популярных open-air фестивалей СНГ входят GEM Fest (Анаклия), «Рок за Бобров» (Минск), «Жара» (Баку), «FourЭ» (Алматы) и EPIC Rock Fest Armenia (Цахкадзор).
Рейтинг составлен по результатам анализа данных организаторов фестивалей.
EPIC Rock Fest Armenia 2017 пройдет с 12 по 13 августа на горном армянском курорте Цахкадзор. В EPIC Open Air Rock Camp примут участие группы Dogma, Vostan Hayots, Vordan Karmir, Empyray, Rozen Tal, Nemra, Vishup и Black Marrows.Двухдневный рок-фестиваль объединит тысячи людей и даст возможность насладиться рок-музыкой на лоне природы. Участники фестиваля смогут провести ночь в палатках, не покидая территорию.
Самое значимое
В 2017 году фестиваль пройдет под девизом «Перекресток культур и цивилизаций».
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