При экспорте в Европу товаров под брендом «Сделано в Армении» сертификат происхождения не потребуется
27 июня 2017 - 14:15 AMT
PanARMENIAN.Net - С 1 января 2018 года армянские хозяйствующие субъекты получат льготное право на торговлю: Армения присоединится к системе REX (Registered Exporter System). Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Карен Карапетян.
«Армения присоединится к системе REX (Registered Exporter System). В результате этого, при экспорте в Европу под брендом «Сделано в Армении» продуктов питания, алкогольных напитков, рыбной продукции, текстиля и горно-металлургической продукции не потребуется сертификат происхождения товаров», - отметил Карапетян.
С 2016 года в ЕС из Армении было экспортировано товаров на сумму 342 млн евро.
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