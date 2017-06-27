При экспорте в Европу товаров под брендом «Сделано в Армении» сертификат происхождения не потребуется

PanARMENIAN.Net - С 1 января 2018 года армянские хозяйствующие субъекты получат льготное право на торговлю: Армения присоединится к системе REX (Registered Exporter System). Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Карен Карапетян.

«Армения присоединится к системе REX (Registered Exporter System). В результате этого, при экспорте в Европу под брендом «Сделано в Армении» продуктов питания, алкогольных напитков, рыбной продукции, текстиля и горно-металлургической продукции не потребуется сертификат происхождения товаров», - отметил Карапетян.

С 2016 года в ЕС из Армении было экспортировано товаров на сумму 342 млн евро.