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Замминистра: 1.5 млн из 3 млн туристов в РА составят армяне диаспоры

Замминистра: 1.5 млн из 3 млн туристов в РА составят армяне диаспоры
27 июня 2017 - 15:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Ожидается, что 1.5 млн из 3 млн туристов в Армении составят армяне диаспоры. Об этом заявил 27 июня заместитель министра экономического развития и инвестиций Эмиль Тарасян во время обсуждения в Национальном Собрании РА отчета «Об исполнении государственного бюджета РА на 2016 год».

По его словам, с целью содействия реализации программ по развитию туризма в Армении из госбюджета РА в 2016 году было выделено 185.7 млн драмов. Тарасян сообщил, что в сфере туризма в 2016 году зафиксирован как качественный, так и количественный рост. В частности, за последние 5 лет зарегистрирован рост въездного туризма – на 9%, а в 2016 году – на 5.7%, пишет Panorama.am.

Замминистра отметил также, что зарегистрирован рост числа посещающих Армению туристов из России, Грузии, Ирана, Украины и США.

«Это топ-5 стран, однако в процентом соотношении в три раза увеличилось число туристов из Индии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ)», – подчеркнул он.

Тарасян отметил, что данные темпы сохраняются, однако правительство поставило новую планку, которым предусматривается в ближайшие годы довести число посещающих Армению туристов до 3 млн человек. По его словам, для доведения числа туристов до 3 млн человек необходимо реализовать около 20 мероприятий.

Согласно программе правительства РА, для достижения подобного результата правительство предполагает реализацию ряда мероприятий. К примеру, до конца 2017 года планируется отмена визового режима для граждан тех стран, которые являются целевыми с точки зрения развития туризма в Армении. Предусмотрено также облегчение въезда иностранных транспортных средств в республику.

Согласно программе правительства РА, до конца 2018 года необходимо установить новые требования к туристическим услугам и внедрить механизмы их обеспечения, а до конца 2019 года внедрить туристический регистр.

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Panorama.am: Эмиль Тарасян: В Армении зарегистрирован рост туризма – как по качественным, так и по количественным характеристикам
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