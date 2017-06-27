Замминистра: 1.5 млн из 3 млн туристов в РА составят армяне диаспоры
27 июня 2017 - 15:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Ожидается, что 1.5 млн из 3 млн туристов в Армении составят армяне диаспоры. Об этом заявил 27 июня заместитель министра экономического развития и инвестиций Эмиль Тарасян во время обсуждения в Национальном Собрании РА отчета «Об исполнении государственного бюджета РА на 2016 год».
По его словам, с целью содействия реализации программ по развитию туризма в Армении из госбюджета РА в 2016 году было выделено 185.7 млн драмов. Тарасян сообщил, что в сфере туризма в 2016 году зафиксирован как качественный, так и количественный рост. В частности, за последние 5 лет зарегистрирован рост въездного туризма – на 9%, а в 2016 году – на 5.7%, пишет Panorama.am.
Замминистра отметил также, что зарегистрирован рост числа посещающих Армению туристов из России, Грузии, Ирана, Украины и США.
«Это топ-5 стран, однако в процентом соотношении в три раза увеличилось число туристов из Индии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ)», – подчеркнул он.
Тарасян отметил, что данные темпы сохраняются, однако правительство поставило новую планку, которым предусматривается в ближайшие годы довести число посещающих Армению туристов до 3 млн человек. По его словам, для доведения числа туристов до 3 млн человек необходимо реализовать около 20 мероприятий.
Согласно программе правительства РА, для достижения подобного результата правительство предполагает реализацию ряда мероприятий. К примеру, до конца 2017 года планируется отмена визового режима для граждан тех стран, которые являются целевыми с точки зрения развития туризма в Армении. Предусмотрено также облегчение въезда иностранных транспортных средств в республику.
Согласно программе правительства РА, до конца 2018 года необходимо установить новые требования к туристическим услугам и внедрить механизмы их обеспечения, а до конца 2019 года внедрить туристический регистр.
Самое значимое
Министерство образования и науки Армении обратилось в Министерство иностранных дел страны для посредничества по вопросу выяснения обстоятельств о выдаче израильским гражданам, окончившим вузы Армении, фальшивых дипломов стоматологов.
Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян, в свою очередь, заявил, что в армянской армии нет такого военнослужащего
Сотрудники КПП «Бавра» в машинах, прибывших в Армению из Грузии, обнаружили более полтонны пищевой соли и чая азербайджанского происхождения
Бирвирт отметил, что большую часть из прибывших в Армению составляли женщины, дети и старики, мужчины же остались в Арцахе – защищать свои дома
Partner news
Последние новости
Французская компания планирует отучить самолеты ездить с помощью двигателей Новая система предназначена для установки в колеса переднего шасси пассажирского лайнера Airbus A320 (один из самых распространенных типов пассажирских самолетов)
Исследователи предложили выделить отдельную полосу для беспилотных машин Согласно предложению американских исследователей, на выделенной полосе беспилотные автомобили смогут передвигаться на скорости до 190 километров в час
Хакеры напали на Украину: Кибератаке подверглось правительство, транспорт, банки, энергетика В частности, телеканал 112.ua сообщил о выходе из строя в результате поражения вирусом компьютеров в центральных офисах компаний «Укрэнерго» и ДТЭК
В продолжении мультсериала «Простоквашино» покажут современные реалии В период с 2018 по 2020 год студия «Союзмультфильм» выпустит 30 новых эпизодов о деревне Простоквашино