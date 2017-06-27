Суд возложил часть вины за резню 350 боснийских мусульман в Сребренице на Нидерланды
27 июня 2017 - 17:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Апелляционный суд в Нидерландах оставил в силе вердикт, в соответствии с которым государство Нидерланды частично несет ответственность за убийство около 350 боснийских мусульман во время резни в Сребренице в 1995 году. Отряд голландских миротворцев передал мужчин ополчению боснийских сербов, которые и убили мусульман, пишет BBC.
Боснийские мусульмане из близлежащих селений стягивались в Сребреницу в поиске убежища после того, как боснийские сербы начали кампанию по этнической чистке. Около 20 тысяч беженцев прибыли в Сребреницу под защитой нидерландского контингента миротворцев ООН. В июле 1995 года армия боснийских сербов вторглась на территорию Сребреницы.
В ходе вторжения сербы убили около 8 тысяч мужчин и мальчиков из мусульманских семей. Резня в Сребренице стала крупнейшим массовым убийством в Европе со времен Второй мировой войны.
350 мужчин и юношей были среди примерно 5000 мусульманских беженцев, находившихся под охраной контингента на базе ООН в военной части Поточари. Основную часть беженцев составляли женщины и дети. Сербы потребовали выдать им юношей и мужчин, заявив, что хотят их допросить, но на самом деле убили. Контингент миротворцев составлял 600 человек, вооруженных стрелковым оружием. Войска «Республики Сербской», которые окружили Сребреницу, в своем распоряжении имели артиллерию.
Как постановил суд, контингент ООН, представлявший государство Нидерланды, знал, что мусульманам, которых передают сербам, грозила опасность. Несмотря на это военные решили выдворить их за пределы безопасной зоны с целью предотвратить хаос внутри военной части в Поточари. Выдав мужчин, они продолжили эвакуацию оставшихся беженцев в город Тузла.
Суд в Голландии в 2014 году уже постановил, что Нидерланды несут ответственность за убийство ополченцами Ратко Младича более 300 боснийских мусульман в Сребренице. Апелляция на вердикт была подана организацией «Матери Сребреницы». Активисты этой организации были разочарованы решением суда, в котором говорилось о том, что к смерти остальных тысяч погибших в ходе резни в Сребренице Голландия отношения не имеет.
Ответственность за массовые убийства в Сребренице признали власти Боснии и Герцеговины. Кроме того, резню осудил парламент Сербии.
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